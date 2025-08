Twiinsky ako DRÁŽDIVÉ cat women: Čierne SEXI overaly a VÝSTRIHY až po pupok!

Módna šou Fera Mikloška. Na snímkach sestry Nízlové (Zdroj: Ján Zemiar)

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Spevácke duo Twiins to cez víkend poriadne rozbalili na festivale! Daniela a Veronika Nízlové si užívali atmosféru plnými dúškami, no všetkým vyrazili dych ich provokatívne outfity. V čiernych overaloch pripomínali sexi cat women a ich výstrihy? Tie siahali poriadne hlboko...

Hneď ako sa objavili medzi fanúšikmi, strhli na seba všetku pozornosť. Speváčky sa točili a fotitli pod pódiom počas vystúpenia Milli Vanilli. A úrpimne, ťažko povedať, kto bol v tom momente väčšou atrakciou. Dvojičky totiž vyzerali ako z komiksu.





Sestry Nízlové v sexi čiernych overaloch. (Zdroj: Instagram)

Obtiahnuté čierne overaly dokonale obopínali ich krivky a zvýraznili všetko, čo zvýrazniť mali – vrátane ich bujného poprsia, ktoré sa nedalo prehliadnuť. Dlhé vrkoče, výrazné okuliare a sebaistý úsmev dotvorili image, ktorý by im mohla závidieť aj samotná Catwoman!Dvojičky si celý festival očividne užívali, rozdávali úsmevy a sebavedomie z nich priam sršalo. Twiins sa v tomto vydaní premenili na neprehliadnuteľné bohyne festivalu – a my musíme uznať, že im to poriadne seklo!