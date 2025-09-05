Twiinska Veronika sa dočkala: Otec jej dcéry sa PO MESIACOCH ukázal! A čo NOVÝ MUŽ po jej boku?

BRATISLAVA - Twiinska Veronika Nízlová prežívala posledné mesiace krušné chvíle. Po otcovi jej dieťaťa Matúšovi Kolárovskom akoby sa zľahla zem. Nejavil totiž záujem o ich spoločnú dcéru Neu. Po dlhých mesiacoch sa ale teraz konečne ukázal..
Matúš ešte začiatkom apríla v rozhovore pre médiá tvrdil, že s Veronikou majú kamarátsky vzťah a ako rodičia sa snažia vychádzať. Zároveň hovoril, že si s dcérou Neou buduje krásny vzťah a snaží sa jej dať najavo, že je tu vždy pre ňu.
Sestry Nízlové o vzťahoch s otcami detí: Koniec úlohy starostlivého otca? A odkaz Lobotkovej kráske!
Veronika to ale videla inak. „Asi teraz už nemá čas,“ skonštatovala v tom čase stroho Veronika. Na otázku, či za tým stojí jeho pracovné vyťaženie, reagovala jasne. „Určite niečo vydáva. Aj my pracujeme. Ale ja si myslím, že všetko sa dá skĺbiť, keď sa chce. Ja si myslím, že už som urobila dosť krokov.“
A teraz, po mesiacoch, sa veci začínajú meniť. Matúš Kolárovský sa totiž konečne rozhodol venovať pozornosť svojej dcére a podľa Veroniky sa po dlhšom čase opäť ukázal. „Áno, prišiel. Po pár mesiacoch, ale prišiel,“ povedala v rozhovore pre Topky.sk Nízlová, pre ktorú je prvoradá dcéra.
„Malá je šťastná a dúfam, že to tak aj zostane," vysvetľuje speváčka, ktorá túži po tom, aby jej Nea mala v živote otca, ktorý sa bude o ňu starať a zaujímať. „Už len kvôli malej nech sa to nejako nastaví, aby bola malinká v pohode,“ dodala Veronika. A ako to vyzerá s jej osobným životom? Objavuje sa v jej blízkosti nový muž? Pozrite si vo videu...
