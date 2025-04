Bára Štěpánová v relácii Záhady tela (Zdroj: STVR)

Tentokrát však nešlo len o zábavu. Česká herečka sa rozhodla podeliť s divákmi o niekoľko prekvapivých faktov zo svojho osobného života – konkrétne o tom, ako je jej telo v istých ohľadoch iné než telo väčšiny ľudí. A nešlo len o výšku, veľkosť topánky či drobné proporcie.

S typickým nadhľadom sa počas nakrúcania priznala, že jej telo sa od štandardu líši vo viacerých oblastiach. „Celé moje telo je vlastne taká záhada,“ poznamenala Štěpánová počas diskusie, ktorá sa síce niesla v zábavnom duchu, no niektorých divákov možno prinútila aj trochu sa zamyslieť nad tým, ako málo vieme o vlastnom tele. Nie všetko, čo považujeme za „normálne“, totiž platí univerzálne.



Tým však prekvapenia neskončili. Herečka sa s publikom podelila aj o ďalšie detaily, ktoré si bežne necháva pre seba – a ktoré môžu niektorí vnímať ako anomálie, no ona ich berie ako súčasť svojej identity. Aj vďaka tomu sa zdanlivo obyčajná televízna relácia premenila na niečo oveľa osobnejšie. Chcete vedieť, čo konkrétne herečke v tele chýba a ako to ovplyvnilo jej život?





PRIZNANIE známej českej herečky: Na jej tele CHÝBA niečo, čo má KAŽDÝ z nás! (Zdroj: STVR)

Sledujte premiérovú epizódu relácie Záhady tela už v sobotu 12. apríla o 20:30 na Jednotke. Moderátor Marián Miezga v štúdiu privíta Natáliu Puklušovú s Gregorom Hološkom a Bárú Štěpánovú s Jánom Jackuliakom.