Rasťo Piško bojuje s rakovinou, no nevzdáva sa: Skrúcaný má pre neho GENIÁLNY PLÁN!

Štefan Skrúcaný, Miroslav Noga a Rasťo Piško (Zdroj: SITA)

Dlhší čas ho nebolo vidieť ani počuť. Prestal chodiť aj do svojej obľúbenej reštaurácie a nevyvíjal žiadnu aktivitu ani na sociálnych sieťach. Málokto tušil, že Rasťo Piško (62) je vážne chorý. Má rakovinu, čo si vyžaduje hospitalizáciu v Národnom onkologickom ústave či pobyt v sanatóriu. Z nemocnice sa na chvíľku dostal pri výnimočnej udalosti – krste jeho románu Dar Evy Braunovej. Práve tam pre Plus7dní prehovoril o svojej chorobe: „Skrývam sa, ale chcem vám oznámiť, že som pomerne vážne chorý. Doteraz som o tom nehovoril, ale také veci sa v živote stávajú. Nechcem sa na nič hrať. Bojujem s ťažkou chorobou, ale vďaka dobrým lekárom a opatrovateľskej službe sa mi zatiaľ celkom darí a dúfam, že bude ešte lepšie. Nechcem hovoriť, že som rád, že som sa dožil vydania tejto knižky, ale pravda je, že som naozaj rád, že som sa dožil,“ povedal.

Rasťo Piško nás celé roky obdarovával svojím humorom. Nezabudnuteľné sú relácie Halušky, Telecvoking, ApropoTV, Bravissimo, Pošta Horný výplach či Vox papuli. Najčastejšie spolupracoval so Štefanom Skrúcaným, Mirom Nogom, Stanom Radičom, Jarom Filipom a Zuzanou Tlučkovou. Viacerí z nich stoja pri ňom aj v ťažkých chvíľach a navštevujú ho v nemocnici. Samozrejme, že jedným z nich je aj Števo Skrúcaný. „Rasťo je ojedinelý a dosť vzácny úkaz na slovenskej scéne humoru a satiry. Je skvelý autor, vynikajúci interpret a neopakovateľný imitátor. Postúpil dokonca o level vyššie, lebo v posledných rokoch sa z neho stal veľmi dobrý a uznávaný spisovateľ. Na konte má už 6 knižných titulov a teraz krstil svoju siedmu knihu, detektívny triler Dar Evy Braunovej a ja verím, že tak ako bol vo skvelej forme na tom krste, že sa bude držať aj naďalej a že napíše veľa zmysluplných vecí.“

A presne to Piško potrebuje. Okrem liečby, ktorú podstupuje, myslieť aj na iné veci a priložiť ruku k dielu. To, že začal znovu premýšľať nad písaním, priznal aj sám v rozhovore pre Nový čas. „To je asi taká známka toho, že človek začína trošku normálne fungovať a choroba ustupuje. Lebo predtým... Človek je vtedy v letargii. Na nič nemyslí, skôr si premieta život a podobne,“ povedal o svojich zámeroch napísať ďalšiu knižku, tentokrát rozprávky pre deti. „Mám asi štyri-päť vymyslených, ale ešte ich nepíšem, len tak si to nahadzujem. Nie je jednoduché napísať dobrú rozprávku.“

A to ešte netuší, aký plán má Štefan Skrúcaný. „Aj ja sa chcem naňho obrátiť s prosbou o pomoc na jednom väčšom scenári, ktorý by sme radi zrealizovali s Mirom Nogom.“ Treba teda len veriť, že liečba zaberie a Piško nás bude znovu obdarovávať svojou humuristicko-satirickou tvorbou. Dobrou správou je, že sa cíti lepšie ako pre 3-4 mesiacmi a má chuť bojovať. Naplno sa venuje liečbe, cvičí a spriada plány. „Pomaličky sa zasa chystám niečo urobiť. Dúfam, že mi to vyjde.“ Držíme palce.