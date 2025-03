Rasťo Piško žije v SANATÓRIU: Potrebuje 24-hodinovú starostlivosť... Blízki prehovorili o jeho CHOROBE!

(Zdroj: Instagram R.P.)

Keď sa Rasťo Piško objavil na krste svojej novej knihy, pohľad naňho mnohých šokoval. Prišiel totiž na invalidnom vozíku. „Doteraz som o tom nehovoril, ale také veci sa v živote stávajú. Nechcem sa na nič hrať. Bojujem s ťažkou chorobou, ale chvála dobrým lekárom a opatrovateľskej službe, sa mi zatiaľ celkom darí a dúfam, že bude ešte lepšie. Nechcem hovoriť, že som rád, že som sa dožil vydania tejto knižky, ale pravda je, že som naozaj rád, že som sa dožil,“ povedal humorista.

Ako informuje denník Nový čas, zabávač bojuje s rakovinou od leta minulého roka. „On je na onkológii iba počas liečby, inak je v sanatóriu. Bol pôvodne chvíľu aj na neurológii, lebo prestal chodiť. Tak si najprv mysleli, že je to spôsobené chrbticou. Robili mu tam rôzne vyšetrenia a zistili, že to nieje neurologického pôvodu, ale onkologického. Potom ho premiestnili na Kramáre. Tam bol nejaký čas... Ale tam človeka nevedia držať také dlhé obdobie. Tak potom sa okruh našich priateľov snažil pre Rasťa zohnať sanatórium, čo sa aj podarilo,“ prezradil Oliver Andrásy.

Ubytovanie so starostlivosťou mu napokon našla Iveta Radičová. „S Oliverom sme riešili, čo s ním bude ďalej, keď ho pustia z nemocnice. Keď sa nevie sám postarať a potrebuje 24-hodinovú starostlivosť. Vraveli sme si, že by mal ísť do nejakého domu starostlivosti. Taký domov pre starších ľudí, kde sa o človeka postarajú. Oliver zavolal Ivetke, tá sa do toho pustila a podarilo sa jej to zariadiť. Potom ho tam previezli z nemocnice. A odtiaľ ho vždy, keď treba, nosia na tie vyšetrenia do nemocnice. Tam vždy zasa určia lekári, že dokedy tam musí byť,“ povedal producent Štefan Wimmer.

Piško, našťastie, liečbu zvláda veľmi dobre aj psychicky, aj fyzicky. „Dostáva také silné lieky, že lekár povedal, že môže vydržať dokonca 10 rokov. Sú to špeciálne lieky zo zahraničia. Tak nech len Rastík vydrží čo najdlhšie,“ dodal Wimmer a Andrásy verí, že je všetko na najlepšej ceste. Prajeme skoré uzdravenie!

