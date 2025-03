Oliver Andrásy zobral VNUČKU na Maledivy: Keby vedel, čo ich čaká, váhal by!

Oliver Andrásy dovolenkoval s manželkou a vnučkou na Maledivách (Zdroj: archív O.A.)

Oliver Andrásy sa riadne buchol po vrecku! Nie je tajomstvom, že s manželkou rád a často dovolenkuje v exotických krajinách, tentokrát to však bolo iné. Ich najstaršia vnučka Karolínka nedávno oslávila svoje prvé okrúhliny – 10 rokov, a to si vyžiadalo špeciálny darček. „Od nás, teda starých rodičov, ako darček dostala zájazd na Maledivy. Už roky sa rada potápa, v našom bazéne je viac pod vodou ako nad vodou, tak sme si povedali, že to bude pre ňu zážitok.“

A aj bol. Videla raje, žlto-čierneho morského hada, murénu a množstvo krásnych farebných rybičiek od výmyslu sveta. „Veľmi túžila jesť čerstvý kokos. Aj tento sen sa nám podarilo jej splniť. A večer koktaily – obľúbila si najmä piňa koládu, samozrejme bez alkoholu. Čo sa o mojej piňakoláde povedať nedá. Manželka si zase pochutnávala na vynikajúcom bielom víne z Austrálie.“

Napriek tomu, že na dovolenku išli v období, ktoré je považované za úplne bezdažďové, zažili aj tropické búrky.



Na Maledivy leteli cez Dubaj a Andrásy sa pochváli, že svoje cestovateľské zvyklosti vylepšil o jeden zlepšovák: „5-hviezdičový hotel na jednu noc priamo na letisku. Prileteli sme tam večer, krásne sme sa vyspali do ružova a ráno sme pokračovali. Musím povedať, že oveľa lepšie ako keď sme leteli domov z Madagaskaru cez Adis Abebu v Etiópii a medzi príletom a odletom sme sa 5 hodín ponevierali po letisku, kde za jedno 3-decové pivo pýtali 11 dolárov. To si radšej pekne pospať. A domov prísť odpočinutý, “ dodal Andrásy, ktorý určite už teraz premýšľa, do akej krajiny povedú ich ďalšie kroky...

