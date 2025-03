2. kolo Let's Dance. Na snímke Kristián Baran, Dominika Rošková (Zdroj: TV Markíza)

Hoci na parkete pôsobí sebavedomo, realita je iná. Príprava na súťaž mu spôsobuje nečakaný stres, kvôli ktorému dlho zvažoval, či výzvu vôbec prijme. „Nie som úplne v pohode s vecami, ktoré mi vytvárajú stres. Napríklad v tanci je to časová tieseň, tým, že je to tanec na hudbu a to ma ohraničuje. Zatiaľ čo v herectve, keď mi napríklad vypadne text, tak si to viem predĺžiť, zahrať to, že premýšľam. Tam si to viem natiahnuť, som pánom toho času. To bol hlavný dôvod, prečo som rozmýšľal, či do toho ísť, pretože mi to vytvára stres,“ otvorene priznal Baran.

Aj napriek tomu sa v súťaži predvádza ako skutočný talent. V prvom kole s Dominikou Roškovou predviedli viedenský valčík a v druhom kole totálne odrovnali porotu svojou ča-čou na pieseň Señorita od Justina Timberlakea. Ich výkon si vyslúžil standing ovation a nadšené reakcie poroty.

„Ja som tak prekvapený, ako som ešte nebol. Ja som ešte nevidel chlapa, ktorý netancoval predtým, ty si spadol z neba. Ja som normálne v šoku, čo som teraz videl v tom najlepšom slova zmysle. Si niečo medzi Jamesom Deanom a Jánošíkom,“ nešetril chválou Ján Ďurovčík. Porotcovia udelili tanečnému páru 30 bodov. Otázkou však zostáva, či sa Baranovi podarí prekonať stres aj v ďalších kolách a pretancovať sa až do finále.





Let's Dance odhalilo jeho slabinu: Kristián Baran zo Sľubu prehovoril o BOJI, ktorý diváci nevidia