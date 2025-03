V Let’s Dance sa OSLAVOVALO, Vilém na tieto narodeniny len tak NEZABUDNE: NAJHORŠÍ darček!

Simona Leskovská a Vilém Šír opustili tanečnú šou v treťom kole.

Na prvý pohľad bežné vypadnutie... Avšak, pre Viléma malo osobitú príchuť. Deň po tom, čo opustil Let’s Dance, totiž oslávil svoje 25. narodeniny. "Presne o šesť minút som sa narodil," povedal v pondelkovom markizáckom Teleráne, kde spolu so Simonou komentovali svoj odchod zo súťaže. "Mrzí ma to, pretože je to vždy skvelé postupovať ďalej a ďalej. Škoda," poznamenal so smútkom a dodal: "Tento ročník je ale tak nabombovaný, že si ani nedovolím tipnúť, kto bude ďalší, kto vypadne." Simona sa snažila situáciu odľahčiť a Viléma rozveseliť. "Kúpim si u teba ročný kurz, to bude tvoj trest," smiala sa Leskovská, ktorá si tanec natoľko zamilovala, že chce v ňom pokračovať.



Let's Dance, 3.kolo, Simona Leskovská a Vilém Šír (Zdroj: TV Markíza)

Let's Dance, 3.kolo (Zdroj: TV Markíza)

"Hovorí sa, že každá rozprávka má krásny koniec a možno to teraz tak nevyzerá, ale je krásne vôbec to, že som tu dnes mohla byť. Bolo mi veľkou cťou byť súčastou tejto šou. Trošku ma mrzí, že sa nám nepodarilo zatancovať si tú chachu. Chcela by som sa poďakovať rodine, priateľom, môjmu Stankovi... Decká, držím vám strašne palce a budem vás sledovať."



Zobraziť galériu (32) Let's Dance, 3.kolo

Simone a Vilémovi zlomil väz viedenský valčík na legendárnu skladbu "Tri oriešky pre Popolušku" od Ivety Bartošovej. Aj keď brunetka tvrdila, že si tanec po prvýkrát užila bez stresu a trémy, od poroty si dvojica vyslúžila len 15 bodov.pochválila ju porotkyňa Tatiana Drexler. Aj Ján Ďurovčík priznal, že hore to bolo skvelé, ale nohám vytkol nedostatky.Aj keď sa súťaž pre nich skončila, Simona na záver nešetrila slovami vďaky.Pre Šíra je však takýto skorý vyhadzov výrazným pádom. V minulosti patril k najlepším tanečníkom Let’s Dance. V siedmej sérii skončil na treťom mieste po boku Zuzany Kubovčíkovej Šebovej. Rok na to vyhral celú súťaž, keď tancoval s herečkou Janou Kovalčíkovou, ktorá je dnes dokonca moderátorkou šou. Minulý rok sa dostal do top päťky so speváčkou Tinou. Tento ročník mu však šťastie neprialo.