Máte chuť na raňajky so Zuzanou Fialovou? Vieme, kde si ich s herečkou môžete dať

Zuzana Fialová (Zdroj: Febiofest)

BRATISLAVA - Predstavte si, že si v pokoji vychutnávate rannú kávu a popritom sa dozviete zákulisné historky zo sveta filmu priamo od Zuzany Fialovej! Práve takúto príležitosť ponúka tohtoročný FEBIOFEST Bratislava, ktorý od 19. do 25. marca prinesie do hlavného mesta špičkové filmy, prestížnych hostí a jedinečné festivalové raňajky.

Pre ranných návštevníkov budú totiž pripravené raňajky so Zuzanou Fialovou a Martinom Pavlom Repkom, ktoré poskytnú príležitosť na neformálne rozhovory s tvorcami. A ak budete mať šťastie, možno sa dozviete aj niečo pikantné zo zákulisia filmového biznisu!

Festival odštartuje už dnes večer v Kine Lumière slávnostným otvorením, ktorého sa zúčastnia špičkoví filmoví profesionáli z celého sveta. Na programe je viac ako 70 filmov vrátane rumunskej senzácie Nový rok, ktorý nikdy neprišiel alebo mysteriózny Bird s Barrym Keoghanom, ktorý je nominovaný na Zlatú palmu v Cannes.

FEBIOFEST sa tento rok rozhodne neuspokojí iba s tradičným festivalovým konceptom. Okrem exkluzívnych premiér a diskusií s tvorcami ponúkne aj bingo v kine, živý dabing a nostalgický výlet do divokých 90. rokov s kultovými hitmi ako Samurai Cop či Demolátor. A kto vie, možno si pri festivalových raňajkách odnesiete aj nejaké to tajomstvo z filmového zákulisia! Tak čo, dáte si kávu so Zuzanou Fialovou a zažijete festivalové ráno plné filmovej atmosféry?