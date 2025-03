Wanda Adamik Hrycová (Zdroj: Ján Zemiar)

Známa filmová producentka Wanda Adamik Hrycová miluje filmy a je nielen pri ich zrode, no rada si na ne zájde aj do kina. Podporiť slovenskú tvorbu prišla aj so svojimi synmi, s ktorými si vychutnali cenami ovenčenú rozprávku režisérky Kristiny Dufkovej Keď život chutí. Hlavný hrdina v nej rieši problém nadváhy a my sme boli zvedaví, či sa týmto zaoberala niekedy aj úspešná producentka. „Ja som sa odhodlala sa s tým definitívne popasovať, lebo je pravda, že nepatrím medzi Twiggi,“ prezradila Wanda, ktorá zistila, že kameňom úrazu je v jej prípade problém so stravovaním. „Prišla som na to, že ja vo svojom veku neviem poriadne jesť.“

Známa producentka nenechala nič na náhodu a vyhľadala pomoc výživovej poradkyne. Dnes sa konečne učí ako správne jesť, nakupovať, ako variť a čo má byť na tanieri. A hoci by sa mohlo zdať, že takáto striktná zmena životosprávy bude náročná, opak je pravdou. „Je to úplne ľahké, keď vieš ako. Ja nemám pevnú vôľu, neviem držať diéty. Navyše mám mimoriadne stresovú prácu a zajedám stres - a to je cesta do pekla!“ prezrádza so smiechom. Wande neušla ani dychberúca premena Dominiky Cibulkovej, ktorá zhodila neuveriteľných 23 kíl a je pre ňu vzorom a inšpiráciou. Aj ona sama má však vysnívaný cieľ, o koľko má klesnúť ručička na jej váhe. V rozhovore dokonca prezradila, vďaka čomu je schopná vydržať vo fitku...

Wanda Hrycová začala CHUDNÚŤ s odborníkmi: Až teraz zistila, čo doteraz robila zle!