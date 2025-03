Seriál Vina, v krúžku režisér Braňo Mišík (Zdroj: TV Markíza/TH)

Podmanivý príbeh seriálu Vina odhaľuje ľudské osudy a temné tajomstvá na pozadí šokujúcej vraždy 11-ročného Daniela. V seriáli predvádzajú herci famózne výkony a hemží sa to zvučnými menami ako Nela Pocisková, Gabika Marcinková, Tomáš Maštalír či Ján Dobrík. A zo všetkých režisér Braňo Mišík vydoloval neuveriteľné emócie. „Vždy im vysvetľujem, že nerozmýšľaj nad tým, že toto sa ti stalo. Že si stratila dieťa – to si ani nikdy nepripúšťaj! Ale každá situácia v živote má svoju súvislosť, vždy sa dá priblížiť k danej situácii z inej strany... Aby mal divák takú dávku tej situácie, aby ho neprevalcovala, ale aby ho zasiahla a dokázal sa identifikovať s tou emóciou,“ prezrádza svoje know-how úspešný režisér a vo svojich slovách pokračuje. „Ilustrovať smútok je citové vydieranie, to nechcem. Smútok sa dá ukázať na tisíc spôsobov, dá sa urobiť smútok, kedy budeme všetci plakať. Smútok matky je iný ako smútok otca, smútok mužský je iný…“ dodáva Mišík, pre ktorého je práve presná miera znakom podpisu tvorcu, rovnako ako aj jeho profesionality.

Mišík má na konte také úspešné projekty ako seriály Hniezdo, Priznanie, Červené pásky, Zrada, Klamstvo, či film Nikdy nehovor nikdy. Pri nakrúcaní je nesmierne dôsledný a do svojej práce vkladá všetko. To isté očakáva aj od ľudí, s ktorými spolupracuje a výsledok potom skutočne stojí za to. Vo svojich seriáloch sa častokrát nebojí otvárať náročné témy a seriál Vina nie je výnimkou.nešetrí úprimnosťou. Nadhľad pomáhal práve v tomto seriáli získať aj hercom, ktorých téma doslova pohltila. V rozhovore prezradil aj to, čo je podľa neho úlohou režiséra a prečo často musí plniť aj rolu psychológa.

Najprísnejší režisér na Slovensku? Tvoril aj VINU: Toto u hercov nestrpí! (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)