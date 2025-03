Markizácky seriál Vina (Zdroj: TV Markíza)

Seriálová novinka Vina je adaptáciou úspešného britského seriálu Broadchurch. Príbeh odhaľuje temné tajomstvá na pozadí šokujúcej vraždy 11-ročného Daniela a Nela v seriáli bravúrne stvárňuje práve mamu zavraždeného chlapca.





Nela je však sama mamou dvoch detí a o to viac jej dala postava Barbory zabrať. Ako herečka sa do svojej úlohy úplne ponorila a boli dni, kedy ju ťažoba danej témy totálne prevalcovala. Brilantný výkon dosiahla vďaka emóciám, do ktorých sa musela vcítiť. Herečka is preto pomohla spomienkami na vlastné životné prežívania. Čo si predstavovala?hovorí o silnom príbehu a silnej postave.odhaľuje Nela svoje herecké tajomstvo.

Herečka však priznáva, že ťažobu stvárňovanej postavy na nej bolo badať aj po príchode domov. Stále v nej totiž žila. „Je rozdiel, čo vidia diváci vo výsledku a je rozdiel, keď sa ten záber ide 25-krát za sebou. Človek po celom tom dni natáčania, po všetkých tých ťažkých scénach... Naozaj som mala pocit, že ma prešiel vlak, bolo to veľmi vyčerpávajúce.“ Nele sa nie vždy podarilo postavu Barbory 'nechať na pľaci' a priznala, že počas nakrúcania bol pre ňu veľkou záchranou partner Filip a deti. V rozhovore prezradila, že nebyť jednej veci, čaká ju rovno cesta do pekla!

Nelu Pociskovú rola vo Vine zlomila: Keď som hrala, predstavovala som si... To je sila! (Zdroj: NaJa/TH)