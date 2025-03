Nela naspievala s Majselfom HIT, sadli si aj v súkromí: Doteraz sa nepoznali, no v tomto si rozumejú!

Nela Pocisková a Majself (Zdroj: Ján Zemiar)

Nelu Pociskovú ani Majselfa netreba nikomu zvlášť predstavovať! Známi hudobníci sa však pri spoločnom projekte stretli prvý krát. A ako prezradila Nela, impulz prišiel vskutku nečakane. „Mne jedného dňa zazvonil telefón, prišla som do štúdia, vypočula som si skladbu Neprestanem dýchať – a na prvý pohľad som sa zamilovala do tejto skladby. Takže asi tak, v skratke.“ Hoci Majselfa doteraz nepoznala osobne, vnímala ho cez jeho projekty s Benom Cristovaom a skladba Hviezdy je vďaka Nelinej dcére Lianke doma na dennom poriadku.

Aj Majself priznáva, že po Nele hudobne pokukáva dlhé roky. „Ja som Nelu evidoval dlhé roky, nepoznal som kompletne celú tvorbu, ale podstatné bolo to, že sme sa stretli v štúdiu – a tá tvorivosť a chémia fungovala.“ A dôkazom je ich spoločné EP, ktoré vznikalo v krásnom prostredí Mountain Chalet, kde sa umelci doslova zavreli na tri dni. Nela dokonca priznala, že sprvu netušila, čo od toho očakávať. „Ja sa priznám, že som vôbec nevedela, ako to mám celé uchopiť. To, že som oznámila, že idem na tri dni s Maxxom, Miškom a so Saškou Okálovou na chalet, sa stretlo s miernym nepochopením – čo je prirodzené.“ Sama však bola z myšlienky nadšená. „Viem, že to robia interpreti po celom svete, že sa takto zatvárajú a vytvoria celý album. Pre mňa to bola prvá skúsenosť – a myslím si, že po tej hudobnej stránke to ladilo.“

Album obsahuje 5 skladieb a jeden bonusový track a fanúšikovia sa môžu tešiť na single Neprestanem Dýchať, Star, Vesmír a Čierna Madonna, ktoré doplní pieseň Kam ideme von a čerešničkou na torte bude bonusová akustická verzia skladby Neprestanem dýchať. A hoci sa stretli kvôli hudbe, veľmi rýchlo medzi nimi vznikla aj osobná blízkosť. „My sme sa veľa bavili o tom, čo Miša stretlo počas života, čo sa mne udialo, takéto počúvanie vnútra alebo hľadania príčin toho, čo sa ti v živote deje. V tomto sme podobne naladení,“ priznala Nela, ktorá vtipne dodala, že našla istú podobnosť medzi Majselfom a svojím dlhoročným partnerom Filipom Tůmom – a nebola teda úplne lichotivá.

