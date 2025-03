Ján Dobrík odhalil smutný pohľad do ZÁKULISIA: Pociskovú dostal seriál Vina na dno!

(Zdroj: TV Markíza)

Zvládnuť náročné scény, kedy rodič príde o dieťa, nie je úplne jednoduché. Hercom pri stvárnení ťažkého životného rozpoloženia častokrát pomáha predstavivosť i vlastné životné skúsenosti. Emócie a súcit s postavou musel prejaviť aj Ján Dobrík v úlohe otca. „Viem si to pripodobniť, ale som nohami na zemi. Nepremieta sa mi niečo, čo by som predtým zažil, ale vychádzam z toho.“

Smútok a ťažobu samotného seriálu si Dobrík domov nenosí a to z jasného dôvodu. „Inak by som sa zbláznil,“ prezrádza herec, ktorý stvárňovanú postavu nechával na pľaci. To sa však nedá povedať o jeho hereckej kolegyni Nele Pociskovej. „Nela bola ponorená v tej postave stále... celý deň a ďalší deň znovu a ďalší týždeň znovu a ja som sa o ňu začal báť. Tak som jednoducho cielene pracoval na tom, aby som jej to rozbíjal – gentlemansky a stále kolegiálne. Ale kým som mohol otočiť tému na niečo iné a kým ma bola ochotná počúvať v rozhovore o čomkoľvek, len nie o tej ťažobe, tak som to využíval.“

Nela a Ján si podľa všetkého evidentne sadli a to nie len po hereckej, ale aj po ľudskej stránke. Dobrík sa to rozhodol dať dosť transparentne najavo aj na slávnostnej premiére k seriálu a obdiv vyjadril svojim outfitom. Herec dorazil v tričku, na prednej strane ktorého bola fotka herca Mateja Erbyho a na chrbte sa mu vynímala práve Nela. Sympaťák prezradil aj dôvod, prečo si dal oboch na tričko vytlačiť a taktiež odhalil plány, ktoré s tričkom má!

Ján Dobrík odhalil smutný pohľad do ZÁKULISIA: Pociskovú dostal seriál Vina na dno! (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)