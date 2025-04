Alexandra Orviská plánuje TRETIE DIEŤA: Prečo chcem rodiť po 40-ke!

Predstavenie parfému. Na snímke Alexandra Orviská (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Moderátorka Alexandra Orviská patrí k ženám, ktoré radi šokujú a to najmä výstrednými módnymi kúskami. Avšak to, čo Saša tentokrát o sebe prezradila, by čakal málokto!