Má 40, dve deti a telo BOHYNE! Známa moderátorka sa pýši SEXI telom... a BEZ cvičenia

BRATISLAVA – Moderátorka Alexandra Orviskámá šťastie od Boha. Aj po dvoch deťoch a v štyridsiatke má postavu, ktorú by jej mohla závidieť nejedna mladá žena. A čo je na tom najlepšie - všetko bez cvičenia!
Saša zverejnila na svojom Instagrame video, na ktorom sa predvádza pred zrkadlom v žltých bikinách. Pri pohľade na jej postavu zblednú závisťou aj podstatne mladšie ročníky, a ak nie, tak po prečítaní jej slov sa určite vytočíte. „Nie, momentálne už pár rokov necvičím. Ale hýbem sa pri takých bežných činnostiach. Ale začnem! Budúce leto sa bude načo pozerať! Starnúť nemienim! Nou nou nou nou nou,“ napísala jojkárska moderátorka, ktorá sa nemusí drieť v posilňovni, aby sa mohla pýšiť dokonalou líniou a tehličkami na bruchu.
Aj keď Saša priznáva, že necvičí, jej postava je stále v top forme. Prirodzený pohyb a zdravá životospráva dokážu zázraky, no v jej prípade musí ísť aj o dobrú genetiku alebo boží dar. Jej partner, hokejista Jaroslav Janus, môže byť právom hrdý na svoju partnerku, ktorá sa ani po dvoch deťoch nemusí hanbiť ukázať v plavkách. Orviská je dôkazom toho, že krása a sebavedomie nemajú nič spoločné s vekom.
Saša je mamou dvoch detí. Prvorodenú dcéru Viktóriu má s bubeníkom Martinom Valihorom. Syna Jonatana porodila pred štyrmi rokmi hokejistovi Jarovi Janusovi.
