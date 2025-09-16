Simona First opäť TEHOTNÁ? Bude to dramatické: Takto ste ju ešte nevideli!

BRATISLAVA - Reálny život sa preniesol aj na obrazovku! Simona Salátová sa v súkromí teší z malej dcérky, obdobie tehotenstva si však pripomenie v seriáli Sľub.
Postavu upratovačky Olinky, ktorá si aj so školníkom Janom Horváthom v stvárnení Gregora Hološku vždy zafrle na neporiadnych a neprezutých žiakov, si diváci seriálového megahitu Sľub mimoriadne obľúbili. Ako „upratovačka“ Simona Salátová priznala, nakrúcanie si napriek tomu, že to bola pre ňu prvá takáto úloha, nesmierne užívala. „Do natáčania som šla s veľkou pokorou, keďže som nič také nevyskúšala predtým. Bola som pomerne v strese a texty som sa učila aj za postavy, čo boli v scéne so mnou. Absolútne ma však pohladilo na duši, keď som zistila, že natáčanie beží uvoľnene, s humorom a ozaj ľudsky. Mám síce menšiu postavu, ale na každý deň nakrúcania sa neuveriteľne teším. Veľmi ma to baví a som pyšná, že môžem byť súčasťou Sľubu,“ vyjadrila sa komička, ktorá je v reálnom živote mamou dvoch detí. Svoju dcéru Amalu porodila len nedávno, v júni tohto roku, v seriáli však čaká svoje piate dieťa a jeho pôrod prebehne v poriadne dramatickom duchu. Zaujímavosťou pritom je, že Simona bola v čase nakrúcania tehotná a scénu narodenia dieťaťa nakrúcala len pár týždňov pred svojím druhým reálnym pôrodom.