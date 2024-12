(Zdroj: Facebook O.A.)

Oliver Andrásy má na svojom cestovateľskom konte množstvo destinácií a niektorými bol doslova nadšený. „Bolo niekoľko krásnych miest. Napríklad keď sme boli v Nepále, tak sa mi strašne páčilo mesto Kathmandu. To bolo mesto, ktoré by som ani nevedel k nejakému inému prirovnať, malo úžasnú atmosféru. Čo sa mora týka, tak asi Maledivy nemajú konkurenciu. A veľmi sa nám páčilo, keď sme za deväť dní prešli celú Brazíliu. To bol veľmi pekný výlet,“ zaspomínal Oliver na niektoré z najkrajších zážitkov.

Pri plánovaní dovoleniek má však jasné pravidlá. „Sami ideme len po Európe. Keď ideme mimo Európy, tak ideme s nejakou cestovkou. To by som sa asi bál, keby som mal ísť napríklad do Ria sám,“ priznal Andrásy, ktorý si na exotických miestach radšej zabezpečí istotu organizovaného programu. „Na poznávačky chodíme sami, lebo už dvaja máme problém sa dohodnúť, či ideme do krčmy, do kostola alebo do galérie,“ prezradil so smiechom. Na relaxačné dovolenky pri mori však uprednostňuje spoločnosť. „Keď ideme ležať k moru, ako sme boli na Zanzibare alebo vo Vietname, tak máme manželský pár, s ktorými radi chodíme, lebo sú príjemní spoločníci. Tam večery bývajú niekedy dlhé, tak je dobré, keď sa má s kým rozprávať,“ dodal. Aj keď majú manželia Andrásyovci na svojom konte množstvo precestovaných krajín, stále majú zopár cestovateľských snov, ktoré by si chceli ešte splniť. Ktoré to sú?

Oliver Andrásy precestoval pol sveta a priznáva: TU bolo DRAHO aj pre mňa!