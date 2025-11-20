Pauhofová si z detstva veľa nepamätá: Svojich rodičov ľúbim, ale... Neviem, čo by povedali oni!

BRATISLAVA - Na obrazovkách televízie Joj v sobotu štartuje nová relácie A SME TU - ide o autentické rozhovory ľudí na spektre autizmu s významnými osobnosťami slovenského verejného života. Prvým hosťom je herečka Táňa Pauhofová, ktorá otvorene porozprávala o svojom detstve a rodine. Šokovala však slovami o svojich rodičoch!
A SME TU nié je len talkshow - je to úprimná ľudská výpoveď, obojstranné porozuemnie a empatia v priamom prenose. Na jednej strane významné osobnosti, na druhej strane redaktori na autistickom spektre, ktorí kladú otázky s úprimnosťou, akú bežne v médiách nevidíme. Relácia búra predsudky, prináša porozumenie a ukazuje, že autizmus nie je bariéra, ale jedinečný spôsob, ako vidieť svet.
Šou štartuje v sobotu večer a prvým hosťom je herečka Táňa Pauhofová. Tá otvorene porozpráva o svojich vzťahoch, manželstve, ale aj o detstve. No a práve pri tejto téme odhalila svoje staré rany. Naznačila, že existuje niečo, prečo si veľa z detstva nepamätá. „Musím priznať, že si veľkú časť svojho detstva vlastne nepamätám. A z toho, čo si pamätám, tak som mala veľké šťastie, že som vyrastala vo štvorgeneračnom dome,“ odhalila Pauhofová.
Vyrastala tam s bratom, s rodičmi, otcovymi rodičmi a prababkou. „To bolo perfektné, že sme boli všetci pokope. Mala som úžasných starých rodičov,“ priznala Táňa. Potom však naznačila, že nie všetko bolo vždy ružové. „Spomínam na svoje detstvo s láskou, ale zároveň, asi tam mohlo byť niečo, kvôli čomu si veľa tých vecí nepamätám,“ povedala a hneď prešla na vzťah s rodičmi... No a z jej slov bolo cítiť, že tam nie je všetko úplne tak, ako by si želala.
Relácia A SME TU štartuje 22. novembra o 20:40 na TV JOJ, týždeň vopred bude dostupná na JOJ Play.