Vzácne FOTO! Takto vyrástla DCÉRA herečky Táne Pauhofovej: Z malej Míly je hotová MODELKA

BRATISLAVA - Z malej, nežnej Míly sa stala sebavedomá a krásna mladá dáma! Táňa Pauhofová zverejnila na svojom Instagrame sériu záberov zo spoločných letných dobrodružstiev s dcérou, a výsledok je ohromujúci.
Na fotografiách, ktoré Táňa zdieľala, môžeme vidieť malú Mílu, ako si užíva slnečné dni, výlety a dlhé prechádzky na čerstvom vzduchu. No to, čo upúta na prvý pohľad, je zmena, ktorá sa u jej dcéry za posledné roky udiala. Kým ešte pred pár rokmi bola len roztomilou malou slečnou, dnes je z nej neprehliadnuteľná mladá dáma.
„...letné dobrodružstvá," napísala herečka k fotografiám, na ktorých vyzerá šťastná a plná lásky k svojej dcére. Míla, ktorá sa narodila v októbri 2022, je dôkazom, že materstvo jej naozaj svedčí a že si plne užíva každú minútu strávenú so svojou malou princeznou.
Zaujímavé je, že Táňa Pauhofová zriedkavo zdieľa fotografie zo svojho osobného života. Tento raz však urobila výnimku a podelila sa o momenty, ktoré sú pre ňu veľmi vzácne a súkromné. To, že ukázala časti svojho súkromia, je veľkou vzácnosťou a nepochybne potešilo jej fanúšikov, ktorí si tak mohli vychutnať intímnejší pohľad na jej rodinný život.
Táňa, ktorá sa vydala za hudobníka Jonatána Pastirčáka v roku 2021, si užíva každú chvíľu so svojou rodinou. Počas tohto leta sa rodinka ešte viac stmelila, čo je vidieť aj na snímkach. Z malého bábätka sa rýchlo stáva slečna, ktorá púta pozornosť. Míla má všetky predpoklady, aby sa stala ďalšou kráskou slovenského šoubiznisu!
