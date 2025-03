Porubjaková má s tanečným partnerom TAJNÚ dohodu: TOTO mu zakázala hneď na začiatku!

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring (Zdroj: TV Markíza)

Zuzka svojmu tanečnému partnerovi doslova zatrhla akékoľvek tanečné zálety. „Ja som mu povedala, že počas Let’s Dance nemôže tancovať s inými ženami, a už vôbec nie s celebritami a tanečníčkami. Máme takú dohodu, ale neradi o tom hovoríme na verejnosti,“ prezradila s úsmevom herečka.

A čo na to samotný Jaromír? Poslušne prikyvuje! „Mám zákaz!“ zahlásil rezignovane, no so šibalským úsmevom. Zdá sa, že dohoda je platná a Ihring sa drží pravidiel ako správny džentlmen.

To však nič nemení na tom, že si títo dvaja skvele rozumejú. „Som veľmi rada, že ho mám a že práve on mi bol dopriaty v tejto sérii Let’s Dance,“ pochválila svojho tanečného partnera Zuzka. A Jaro nadšenie opätoval: „Minulý rok som mal super skúsenosť, tak som si prial tanečnú partnerku, ktorá bude opäť tanečne nadaná a bude to mať v sebe. A nemohol som si priať lepšiu partnerku ako Zuzku. Som veľmi spokojný.“

Ich súhra je vraj taká silná, že Ihring ani neuvažuje o inej tanečnej partnerke. Na otázku, koho by si z tohtoročnej ponuky dám vybral, ak by nemal Zuzku, odpovedal vyhýbavo: „Kto tam je vôbec? Veď ja ani neviem. Ja mám oči iba pre Zuzku, takže ani neviem.“

Minulý rok pritom tancoval po boku hereckej kolegyne Porubjakovej – tohtoročnej moderátorky tanečnej šou Anny Jakab Rakovskej. Tento rok však patrí Ihringovo tanešné srdce výhradne Zuzke!

