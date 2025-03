Hviezda Let's Dance je single: ROZCHOD po 12 rokoch vzťahu... Kvôli FINANCIÁM?!

(Zdroj: GettyImages)

LONDÝN - Hviezda britského Strictly Come Dancing, ktoré je u nás známe ako Let's Dance, tanečnica Kristina Rihanoff (47) je single. So svojím partnerom Benom Cohenom (46) sa rozišla po dlhých 12 rokoch vzťahu!

Hviezda britskej verzie tanečnej šou Let's Dance, Strictly Come Dancing, Kristina Rihanoff prežíva v súkromí náročné chvíle. Ako informoval Daily Mail, tanečnica sa rozišla s bývalým rugbyovým hráčom po dlhých 12 rokoch vzťahu.

Ako informuje The Sun, priatelia páru hovoria o karme. V minulosti totiž práve kvôli Kristine Ben opustil svoju manželku Abby. „Ben opustil svoju manželku Abby kvôli Kristine a teraz sa rozišiel aj s ňou,“ vyjadril sa jeden z kamarátov. „Je to ako kliatba, že sa jej to vrátilo späť,“ pokračoval a dodal: „Je to pre Abby ako karma. Bola veľmi nahnevaná, keď ju Ben opustil.“

A prezradili aj to, čo bolo dôvodom ich rozchodu po takom dlhom čase. Kameňom úrazu sa im vraj stali finančné problémy.