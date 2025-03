Dominika Cibulková o TREŤOM tehotenstve: S manželom Michalom sme sa bavili, že...

1. kolo Let's Dance. Na snímke Dominika Cibulková (Zdroj: Ján Zemiar)

Dominika Cibulková si svoje tancovanie v LSD užívala, aj keď veľmi dobre vie, aká nervozita každé vystúpenie sprevádza. Preto si nenechala ujsť ani štart jubilejnej desiatej série. Dominika sa veľmi tešila špeciálne na dve známe osobnosti a jednou z nich je – ako ináč – Peter Sagan. Tiež športovec, takže sa dokáže presne vcítiť do jeho kože. „Sama viem, aká som bola nervózna. Je úplne iné ísť na nejaký pretek alebo zápas, keď to celý život robíš, ale keď robíš niečo dva mesiace a všetci diváci ťa majú vidieť…“ Aj preto ju museli do tanečnej súťaže dlho presviedčať, ale… „Bol to zážitok života. Bola to jízda a bolo to brutálne.“





A brutálne je aj to, ako Dominika schudla. Vyzerá vynikajúco a už nechce na svojej postave nič zásadné meniť. Aj preto stále cvičí a dáva si pozor na stravu. Vie totiž, koľko úsilia ju stojí boj s kilami. Ale čo ak príde ďalšie tehotenstvo? Dominika sa svojho času tretiemu dieťaťu nebránila, zmenilo sa niečo alebo pôjdu do toho?

Cibulková-LSD1 (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)