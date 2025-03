ŠIALENSTVO v parlamente: Opozícia sa utrhla z reťaze a na vládnych poslancov hádzali dymovnice a petardy!

V Srbsku vypukol protest, aký sa v tamojšom parlamente ešte nikdy neodohral. (Zdroj: YouTube/ParlamentSrbija)

Dymovnice, hádky a fyzické potýčky. Presne s týmito neduhmi si museli predsedajúci schôdze poradiť počas jarného zasadnutia srbského parlamentu. Nepokoje vypukli, keď opoziční poslanci zamierili k stolu predsedníčky parlamentu Any Brnabićovej, ale zabránila im v tom parlamentná ochranka. Potom, ako uvádza Tanjug, členovia opozície zapálili svetlice a použili slzný plyn.

Srbski parlament. Protest, dim prerivanje, cel kaos. Predsednica parlamenta Ana Brnabić pravi, da se Srbija ne sme ustaviti in nadaljuje zasedanje. #Srbija #Serbia #Beograd @rtvslo pic.twitter.com/45C3IMNowi — Boštjan Anžin (@BostjanAnzin) March 4, 2025

Reťazec udalostí

Celý incident, ktorý trval desiatky minút, vznikol na protest proti tomu, že vláda premiéra Miloša Vučevića podľa nich predložila na prejednávanie desiatky zákonov, hoci je sám v demisii. Opozícia podporila aj študentmi vedené protesty, ktoré v krajine vypukli v reakcii na minuloročné nešťastie v Novom Sade. Informovali o tom miestne médiá.

Incident s dymovnicami nastal potom, čo poslanci hlasmi vládnucej koalície schválili program schôdze s celkom 62 bodmi . Opozícia tvrdí, že prejednávať by sa malo iba prijatie demisie Vučevićovej vlády a tiež novela zákona o vysokých školách, ktorá vychádza v ústrety niektorým požiadavkám protestujúcich študentov.

Idú aj po Vučićovi, poslankyňa SNS skončila v nemocnici

Okrem zapálenia dymovníc opozícia v rokovacej sále rozvinula transparenty, na ktorých vyjadrovala podporu študentom a vyzvala k "pádu režimu" prezidenta Aleksandara Vučića, ktorý je určujúcou postavou na srbskej politickej scéne. Sálou lietali fľaše vody, pričom jedna zasiahla do hlavy poslankyňu za vládnu Srbskú pokrokovú stranu (SNS), napísala stanica N1 na svojom webe. Podľa predsedníčky Skupčiny Any Brnabičovej musela byť poslankyňa odvezená do nemocnice . Uviedla tiež, že opozícia sa chce chopiť v Srbsku moci s pomocou násilia.

Celú sekvenciu narastajúceho nepokoja v parlamente si môžete pozrieť na zázname zo živého prenosu z parlamentu nižšie (na platforme YouTube si môžete túto sekvenciu pretočiť späť v čase a pozrieť celú a nezostrihanú, celý konfikt sa ).

NAŽIVO Prenos zo srbského parlamentu: