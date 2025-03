NAJHORŠÍ výkon v Let's Dance? Diváci sa zhodujú... TOTO ich NAŠTVALO!

1. kolo 10. série Let's Dance (Zdroj: TV Markíza)

Špeciálnym porotcom 1. kola Let's Dance sa stala americká hviezda Paula Abdul. Ako je už zvykom pri zahraničných hosťoch, televízia siaha po prekladateľoch. Markíza tak urobila i v tomto prípade. No diváci z toho až takí nadšení neboli. Po prenose sa hneď na internete začali šíriť sťažnosti, že všetko bolo dokonalé až na preklad toho, čo rozprávala Paula.

1. kolo Let's Dance. Na snímke porota (Zdroj: Ján Zemiar)

„Prekladateľka bola o čom. Nemám vyštudované tlmočníctvo a prekladateľstvo, LEN štatnicu z anglického jazyka. Zopár rokov som učila v škole a cca 7 rokov robím v korporácií. Komunikácia s ľudmi zo zahraničia je na mojej dennej báze. Tak ak už nemáte naozaj nikoho pošlem vam CV. Lebo hosťke som rozumela každé slovo, prekladateľka preložila tak 20% a pointu vystihla tak 3x," napísala rozhorčená diváčka.

„Pravda. Preložila veľmi málo z toho, čo povedala a navyše bola aj zle ozvučena. Nabudúce radšej použiť Al prekladač na spodok obrazovky," dal jej za pravdu ďalší. „Desím sa, čo asi tak dotyčná pani hovorila Paule do slúchatka," zasmiala sa iná žena. „Som rada, že to hovorí aj niekto iný. Študovala som 5 rokov iba v angličtine a myslela som, že ma asi porazí," zhodnotila ďalšia. „Ta prekladateľka čo? To je tak, keď do životopisu napíšes angličtina C1 a pritom vieš, že nič nevieš či ako?" opýtal sa zhrozený fanúšik. Nuž, prekladateľka zrejme nemala svoj deň...