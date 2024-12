Plačkovej muž si našiel auto s PREPICHNUTÝMI gumami: V kufri FALOŠNÉ PENIAZE aj dýka!

(Zdroj: Instagram RS)

Hoci verejnosť vníma Reného Strausza, manželka Zuzany Strausz Plačkovej, predovšetkým prostredníctvom hudby, podniká aj s autami - konkrétne prevádzkuje autopožičovňu. Tento biznis však so sebou často prináša aj nepríjemnosti. No a jednu riešil aj pred pár dňami. Auto požičané z jeho požičovne totiž našiel na krajnici v bratislavskej Petržalke s prepichnutými gumami...

Po otvorení auta ho však čakal ešte horší pohľad. Všade boli odpadky a podozrivé predmety, vrátane falošných peňazí, dýky či obálok s obvineniami. „Ty, čo si si odo mňa auto požičal… Nemysli si, že ti to len tak prejde. So mnou nevyje*ete, mal si tam váhu pri aute, falošné peniaze, dýku a bárs aké obvinenia si tam mal, takže sa to bude riešiť. Neviem ako, čo si si myslel, že čo… Že necháš si tam auto, prepichnuté gumy… Vy kde žijete?“ odkázal René istému Máriovi S. prostredníctvom sociálnej siete Instagram.

Keď si René pozeral GPS trasu auta, zistil, že bolo pri Benátkach a potom dokonca v Monaku. Na čo konkrétne bolo využité, nie je známe, no René sa obáva, že ho využívali pri trestnej činnosti. Okamžite sa preto rozhodol veci riešiť. Čoskoro však nastal zvrat a muž, ktorý si auto požičal, sa Renému ozval a prišiel sa s ním vyrovnať.

„On to vraj zobral na svoje meno, on to auto neužíval, ale boli to iné osoby, takže sa to vysvetlilo, omluvil sa mi... Uhradil mi všetku škodu a je mi ľúto, že som to musel takto riešiť cez Instagram, ale videli ste moju škodu... Keby som to nedal na Instagram, prd by som vybavil,“ dodal René s tým, že muža neudal a týmto považuje vec za uzavretú. No ak by zo zahraničia prišli nejaké pokuty, kompetentným orgánom posunie jeho meno.