Ivana Regešová prišla na bál ako hviezda, no… V Bratislave na ulici by ste ju nespoznali!

Prešporský bál 2025, Ivana Regešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Ivana na plese zažiarila v sýtočervenej róbe, ktorá zvýraznila jej dokonalú štíhlu postavu. Zapožičala si ju v Mak´s Studio by Maja Andrašovanová a vyzerala naozaj skvelo. Šaty jej však v istých momentoch dali poriadne zabrať. „Musím povedať, že Reduta je budova, kde je najviac schodov v Bratislave a ja akurát dnes som si vybrala takéto šaty. Ale mne sa to sem proste hodí, lebo je to naozaj taká pekná elegancia,“ prezrádza speváčka, ktorá práve na Maju Andrašovanovú nedá dopustiť a v jej salóne si šaty zapožičiava už celé roky. „Maja ma už vlastne asi jedenásť rokov pravidelne oblieka na všetky plesové sezóny. Vždy má niečo nové, niečo nádherné a ja mám rada extravagantné veci a ona mi to dokáže splniť.“

Spoločenské a plesové šaty sú doslova Ivanina druhá koža a presne tak vyzerá aj jej šatník. Vo voľnom čase však speváčka jednoznačne uprednostňuje pohodlie. „Mám doma psíka a mňa po Bratislave ľudia stretajú v šiltovke, džínoch a teplákovke." Prípravu na Prešporský bál však Ivana rozhodne nepodcenila, na šikovné ruky odborníkov-vizážistov však zabudnite! Wau, naozaj toto zvládla sama?

Ivana Regešová prišla na bál ako hviezda, no… V Bratislave na ulici by ste ju nespoznali! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)