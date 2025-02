STRACH z vojny? Hanzelová REAGUJE na poslankyňu Marcinkovú: Nenechajte sa paralyzovať!

Vladimíra Marcinková (Zdroj: Topky)

Poslankyňa Vladimíra Marcinková najnovšie oslovila muža z dcérinej škôlky. Zaujímalo ju, ako vníma situáciu na Ukrajine, keďže odtiaľ pochádza. Jeho slová sa čítajú veľmi ťažko. „Moja stará mama je z Chersonu, môj starý otec z Charkova. Všetko okupované oblasti. Poznám to tam veľmi dobre. Strávil som tam detstvo. Moji rodičia sa odtiaľ presťahovali do Kyjeva, kde som vyrastal. Keď sme sa s manželkou vzali, my a aj množstvo ďalších mladých párov si kupovalo bývanie v Buči a Irpine," vyjadril sa.

„Bolo to 15-20 minút od Kyjeva, takže stále blízko, a nehnuteľnosti tam boli výrazne lacnejšie, výstavba prekvitala, takže mladé rodiny sa sťahovali práve tam. Niečo ako u vás Stupava alebo Slnečnice za mestom," pokračoval. „Tak predstavte si, že najväčší masaker spáchali Rusi práve na týchto mladých rodinách a deťoch. Veď tam boli plné detské ihriská. Všetkých vyvraždili. Viete si to predstaviť?" opýtal sa. Vyjadril sa tak, že ak ich nezastavíme, tak o pár rokov to zažijeme aj my tu.