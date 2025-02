Ondrík odmieta hrať Fica, ale s Černákom problém nemal! Kollár reaguje: Je to duševný chudák

Kollárovi sa nepáčia vyjadrenia Ondríka na adresu politikov. (Zdroj: archív)

BRATISLAVA - Politici a kultúrna obec asi ešte niekdy neboli na nože tak, ako v poslednom čase. A zdá sa, že sa názorový konflikt stále vyostruje. Tentokrát prilial olej do ohňa podnikateľ a bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, ktorý nedokáže rozdýchať reakciu herca Milana Ondríka na adresu dnešných politikov.

Všetko odštartovalo vyjadrenie Milana Ondríka. „O tom, čo žijeme dnes, raz vzniknú filmy, ale na tie sa neteším,“ povedal herec v rozhovore pre Denník N. Zároveň dodal, že si nevie predstaviť hrať niektoré súčasné politické postavy. „Zrejme by som nešiel ani len na kamerové skúšky, lebo také odporné charaktery, aké nám teraz vládnu, sa mi hrať nechce,“ vyhlásil.

Tento výrok však najnovšie pripomenul influencer Oskar Barami v rozhovore s Borisom Kollárom. Priamo sa ho opýtal: „Pán Ondrík naznačil, že on by nestvárnil postavu Fica, ale stvárnil Černáka…“ Boris Kollár zareagoval okamžite a bez servítky. „Toto pri všetkej úcte… mu neslúži ku cti tomuto človeku, ale keď chce porovnať Černáka s Ficom, a ešte chce akože vyzdvihnúť oproti Ficovi Černáka, tak potom mi je akože toho herca Ondríka veľmi ľúto,“ povedal. Zastal sa Fica a zdôraznil, že takéto prirovnania sú podľa neho úplne mimo. „Robert Fico tu nikoho nevraždil, nezakopával ľudí, nepáral ich a nestrieľal ich do hlavy,“ vyhlásil.

Následne pridal ešte tvrdší odkaz na adresu Ondríka: „A keď Fica nezahrá a tam toho ide hrať, tak s tým sa potom stotožňuje? Je schopný sa stotožniť s Černákom? Tak nech sa spamätá chlapec...“ A hoci sa snažil držať späť, napokon dodal: „Nechcem povedať, že je duševný chudák…“ Zatiaľ čo niektorí Ondríka obhajujú s tým, že jeho vyjadrenie bolo vytrhnuté z kontextu, iní sa prikláňajú ku Kollárovi. Nech už je to tak, či onak, jedno je isté. Ostré vyjadrenia, či slovné prestrelky len dookola rozdúchavajú vášne, čím sa napätie v spoločnosti ešte viac prehlbuje.