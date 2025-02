Moderátor Iliev na plné ústa: Ostrá kritika Šimkovičovej! Reakcie prichádzajú aj od českých hercov!

Moderátora Rasťo Iliev si podal ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. (Zdroj: archív)

Nielen slovenskí herci, ale už aj tí českí len neveriacky krútia hlavami nad tým, čo sa to u nás na Slovensku deje. Tí totiž regovali pod príspevkom moderátora ta3 Rastislava Ilieva, ktorý ostro a častokrát veľmi štipľavo komentuje dianie na politickej scéne. „Ministerka kultúry nevidí dôvod na svoje odvolanie z funkcie. Sťažuje sa na šikanu, opakuje, že to má ťažké a všetko funguje ako má. Len kamoš sa furt pýta, že kto tu už celé roky šikanuje LGBTI+ ľudí, konšpiruje a poštváva proti nim svoj zmätený fanklub,“ napísal bez okolkov Iliev.



Jeho vyjadrenie okamžite vyvolalo búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach, pričom mu mnohí ľudia dali za pravdu a poukazovali na pokrytectvo, ktoré sa podľa nich odohráva v najvyšších kultúrnych kruhoch. No táto kontroverzia nezostala len na Slovensku – reakcie prišli aj spoza hraníc! Situáciu, ktorá sa mení na frašku, začali sledovať aj českí herci, ktorí len neveriacky krútia hlavami.



„Bože, neuveriteľné...“, napísala stručne no výstižne česká herečka Mahulena Bočanová. Do debaty sa zapojila aj Ester Gaislerová, ktorá bola ešte priamejšia: „Tak odíď, keď na to nemáš..." odkázala Šimkovičovej. Jej komentár vyvolal množstvo reakcií a podporu aj od ďalších ľudí, ktorí rovnako volajú po zmenách na slovenskom ministerstve kultúry. „ZLO“, vyjadril svoj názor slovenský herec Ján Jackuliak, z ktorého reakcie je jasné, že aktuálna situácia v kultúrnom rezorte mu taktiež nie je po chuti.