NECHUTNÉ priznanie markizáckej hviezdičky: Pri sexe sa... FUJ!

Fergie (Zdroj: TV Markíza)

Frederiku Ílečkovú môžete poznať zo šou Ruža pre nevestu, kde pôsobila pod prezývkou Fergie. Tajomné žieňa ešte počas vysielania šou odhalila intímne priznanie a pokračuje v tom aj v realite. V podcaste Tri prasiatka aktuálne odhalila nechutnosti zo spálne.

Blondínka sa netají tým, že je pri tejto téme veľmi otvorená, a tak jej nerobí problém prezradiť aj to, pri čom by iní radšej pomlčali. To chce naozaj silný žalúdok! Fergie totiž priznala, že jej počas sexu ušlo. „Ja som sa pos*ala a fakt sa čudujem, že sa to ešte nikomu nestalo," začala. „Smiala som sa na tom s bývalým," pokračovala.

„To je na tom najhoršie, že ja som bola po strašnej pijatike. Pili sme, bola nejaká oslava, a to bolo na druhý deň ráno. Ja som ešte spala, som mala zalepené oči a on prišiel, že strašne potreboval, strašne chcel a ja že nie a on si nedal poradiť," uviedla s tým, že to vtedy na ňu prišlo.