Frederika odhalila, prečo nenosí NOHAVIČKY: Bývalý ju NAKAZIL… DOŽIVOTNÉ NÁSLEDKY!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - V uplynulej epizóde Ruže to opäť vrelo. Nepríjemný konflikt vznikol medzi Frederikou a Julií. Tá totiž sexi blondínku nazvala "call girl" (dievča na zavolanie, pozn.red) a ako agrument vytiahla aj to, že Fergie nenosí nohavičky. Plavovlásku toto vyjadrenie viditeľne zasiahlo, no a teraz sa rozhodla pred celým Slovenskom vysvetliť, prečo šou nemala spodnú bielizeň...

Frederika sa rozhodla, že o celej tejto kauze prehovorí priamo v šou Bez ruže. „Ja... Som... Ten dôvod prečo nenosím nohavičky, je to, že som mala priateľa, ktorý ma podvádzal. Bol mi neverný. A potvrdilo sa mi to vtedy, keď som išla ku gynekologičke na kontrolu. A pri cytológii mi povedala, že mám tam predrakovinový typ... Ach," začala súťažiaca z Ruže, ktorej sa o tejto citlivej téme rozprávalo mimoriadne ťažko a pochopiteľne sa viackrát počas svojho vysvetľovania zasekla. V očiach mala slzy.

Za ruku ju držala 20-ročná Lara a napokon zasiahol aj moderátor, ktorý k Frederike podišiel a uistil ju, že nemusí pokračovať. Rozrušená Fergie to však zo seba chcela konečne dostať a odvetila, že bude hovoriť ďalej, aby o nej ľudia nerozprávali "strašné veci". „Povedali mi, že tam mám predrakovinový typ HPV vírusu, našli mi chlamýdie, našli mi tam ešte rôzne mykózy a strašne veľa zápalov. A keď mi aj robili tú cytológiu, tak vlastne ten zápal bol taký veľký a rozsiahly, že strašne veľa krvi tieklo... Bolo to neskutočne bolestivé a keď som sedela na tej koze, tak som iba tak pozerala do steny a so slzami v očiach si iba tak vravím, prečo ja. Aké to je nespravodilvé a nefér, že na tomto mieste sedím ja a dejú sa mi takéto veci, ktoré ja som ani nemohla ovplyvniť. A nemala som s tým čo spraviť, bola som úplne nevedomá," opísala Frederika jednu z najnáročnejších chvíľ vo svojom živote.

Následne sa rozhodla, že celú vec bude okamžite riešiť aj so svojím vtedajším priateľom. „A keď som sa vlastne odišla z tej gynokológie, aj tak som bola schopná ísť za tým partnerom a slušne mu povedať, čo sa stalo" vysvetlila s tým, že bývalý sa jej síce ospravedlnil, avšak potom... „Povedala som mu, že sa musíme obaja liečiť... No ale aj tak odmietol ísť na nejaké urologické vyšetrenia. Povedal, že pôjde. Stále to odkladal... Ja som ho prosila, aby to už riešil, on stále povedal,že nedá sa, že toto, tamto.. Že to nie je také jednoduché. Neviem, kde je pravda... Sľúbil mi, že mi zaplatí injekcie proti HPV vírusu, doteraz som sa nedočkala tých injekcií z jeho strany," hovorí Frederika, ktorá potom prešla k samotnej "kauze nohavičky".

(Zdroj: TV Markíza)

„No bolo to veľmi ťažké obdobie. Mám naozaj doživotné následky z toho, nie je to ľahké. Najmä keď som bola natáčať v takom tropickom prostredí, tak tam nehrozilo niečo také, že by som vôbec mohla mať nohavičky. Lebo tam bolo dusno, aké tam bolo vlhko. Tam bola stopercentná vlhkosť a všetci poznáme, ako sa tvoria plesne, takže... Ja som nemohla. Mala som vyslovene zakázané nosiť nohavičky. Keď ste na Slovensku, tu je úplne tá klíma iná, ale tam sa to nedalo," povedala Fergie trasľavým hlasom a dodala, že väčšine dievčat počas nakrúcania Ruže o tejto veci nepovedala, keďže ide o citlivú tému a mnohým z nich neverila. To, čo sa jej stalo, dokonca približne tri roky tajila aj pred svojou rodinou a blízkymi priateľmi.

Pred kamerou teraz priznala, že je jej trápne o tom rozprávať a cíti sa veľmi ponížene. „Že sa tu musím obraňovať a vysvetľovať celému Slovensku, že prečo nenosím nohavičky... Lebo, úprimne... Kto by chcel takéto dievča? Čo si prešlo takýmto niečím strašným. Doteraz mám problém si nájsť..." začala Frederika a potom sa opäť zasekla a začala plakať. Moderátor však ocenil jej obrovskú odvahu, že dokázala o niečom takto intímnom rozprávať otvorene, no a Frederika to napokon uzavrela tým, že vyzvala dievčatá, aby si dávali pozor.

„Zatiaľ je to stabilizované, som v poriadku, ale musím si dávať na seba veľký pozor. Už nemám takú imunitu. Narušilo mi to veľmi moje zdravie aj celkovo môj život... Každé dievča, čo má partnera alebo s niekým randí... Nabádajte tých chlapcov, nech sa dajú vyšetriť. Nech idú k urológovi. Používajte kondómy. Lebo v tejto dobe, sa to môže stať naozaj každému. A veľmi rýchlo," uzavrela plavovláska.

(Zdroj: TV Markíza)