Ďalšie krásky z Ruže odhalené: Nádherná modelka aj známa raperka!

(Zdroj: Tv Markíza)

Televízia Markíza predstavila ďalšie dve krásky z Ruže pre nevestu. Toto sú ony:

Anna Ličková (23), modelka

Anna má 23 rokov a je športovo založená. Od detstva sa venovala lyžovaniu a jazde na koni, pričom trénovala vytrvalostné a parkúrové jazdenie. Miluje prírodu a zvieratá, váži si svojich rodičov a vyhľadáva ľudí s charakterom, úctou a rešpektom. Žije autenticky, vyhýba sa drámam a intrígám, má zmysel pre humor a ochotu pomáhať. Pracuje v modelingu, má 180 cm a štíhlu postavu. Nedávno sa vrátila z pracovnej cesty v Istanbule, ktorý ju očaril atmosférou a priateľskými ľuďmi. Po návrate domov najradšej relaxuje so svojimi domácimi miláčikmi. Jej snom je rozbehnúť svetovú modelingovú kariéru, vybudovať ranč s ubytovaním, reštauráciou a kontaktnou ZOO, venovať sa charite a natáčať prírodopisné dokumenty. Zaujala by ju aj práca degustátorky svetových letovísk.

Anna Ličková (23) (Zdroj: TV Markíza)

Barbara Luisa Bertóková (29), raperka

Luisa, 29-ročná raperka z Bratislavy, vyštudovala Obchodnú akadémiu, no jej najväčšou vášňou bola vždy hudba. Po rokoch práce ako čašníčka sa jej začala venovať naplno a vďaka cieľavedomosti a láske k umeniu dosiahla viaceré úspechy – spolupráce so známymi menami slovenskej a českej hudobnej scény, úspešný debutový album a stovky odohraných koncertov. Jej často temné a kontroverzné texty, ktoré odrážajú jej život, oslovili desaťtisíce fanúšikov, najmä žien, ktorým pomáha nájsť sebalásku a orientovať sa v mužskom svete. Od detstva trpí Crohnovou chorobou, kvôli ktorej strávila veľa času v nemocnici, no prijíma ju s pokorou a učí sa riešiť problémy racionálne a bez stresu. Kariéra je pre ňu prioritou, čo ovplyvnilo aj jej vzťahy – často hľadá inšpiráciu v ťažkých životných situáciách. Ako umelecká duša prežíva emócie intenzívne a hlboko, a preto je pre ňu dôležité mať pri sebe vyrovnaného muža, ktorý jej bude silnou oporou. Na mužoch si najviac váži humor, no netají sa tým, že ju vedia zaujať aj peniaze a luxus.

Luisa Bertóková (29) (Zdroj: TV Markíza)