Vykrúcačky pred súdom nepomohli: Český herec po "OPILECKEJ" BÚRAČKE... Po pol roku si vypočul svoj TREST!

PRAHA - Herec Václav Upír Krejčí (67) si v júni tohto roka vyrobil poriadny problém. Vypenil totiž kvôli nevere manželky, posadil sa za volant a po 200 metroch auto prevrátil do potoka. Po búračke mu navyše namerali 2 promile alkoholu v krvi. Herec si svoj trest vypočul už v septembri, no on sa proti nemu odvolal. A včera sa rozhodovalo opäť!

Herec Václav Upír Krejčí by na moment, kedy prevrátil svoje auto do potoka, najradšej zabudol. Realita je však iná a už pol roka sa doťahuje so súdmi. Prvé pojednávanie bolo v septembri, kedy mu bol udelený peňažný trest vo výške 244-tisíc korún a zákaz šoférovania na 30 mesiacov. Herec sa voči rozsudku odvolal.

„Sudca ma od prvého pohľadu nenávidel,“ zhodnotil Krejčí. Súd navyše tvrdil, že herec pred jazdou pil. Ten to však rázne popiera s tým, že si fľašku s alkoholom vzal so sebou a vypil ju rýchlo v lese, ale až po búračke. „Zaznelo tam tiež, že ma museli dvaja hasiči podopierať, aký som bol ožratý. Tak to nebolo, bol som bosý a v lese ma všetko pichalo do chodidiel,“ vykrúcal sa Upír.

Súdni experti však potvrdili, že jeho verzia o alkohole by nebola možná. Napriek tomu sa český herec odvolal a včera súd v tejto veci rozhodoval opäť. A tentokrát je rozsudok právoplatný. Pokuta bola Václavovi Krejčímu znížená z pôvodných 244-tisíc českých korún na 35-tisíc a namiesto 3 rokov zákazu šoférovania si za volant nesadne len 2.