Zlodejom stačilo pár minút a zlatý ZÁCHOD bol fuč: Súd zdokumentoval, ako sa vyparila veľmi cenná misa

Zlodeji odcudzili vzácny predmet, no zachytila ich pri tom kamera. (Zdroj: gettyimages.com, YouTube/The Times and The Sunday Times)

WOODSTOCK - Krádež zlatej toaletnej misy za 4,8 milióna libier z Blenheimského paláca v Británii trvala zlodejom len päť minút, zaznelo pri súdnom pojednávaní k prípadu. Záchod bol odcudzený ešte v roku 2019 a prokuratúra neskôr z činu obvinila štvoricu Britov, z ktorých jeden sa priznal. Toaleta sa ale nikdy nenašla. Píšu o tom servery stanice BBC a denníka The Times.