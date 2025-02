Temná tvár úspechu: Batthyány sa pred ľuďmi ZAMYKAL na záchode a to najhoršie prišlo všetko NARAZ!

Za úspechom Petra Batthyányho je veľa smutných životných udalostí. (Zdroj: Miroslav Vacula)

BRATISLAVA - Herec, ktorý roky rozosmieval slovenský národ, si prešiel peklom! Navonok sa zdalo, že si užíva život vo svetle reflektorov, no realita bola oveľa drsnejšia. Šesť rokov fungoval od pondelka do nedele, nepoznal oddych a jeho život bol jeden nekonečný kolotoč povinností.

Mafstory či Profesionáli. Sitcomy, ktoré ľudia milovali, a vďaka ktorým sa stal slávnym aj herec Peter Batthyány. "V tom období sme výrazne veľa pracovali. Šesť rokov som fungoval od pondelka do nedele. Bolo toho naozaj dosť a ja som už nevládal sám so sebou. Mám rád ľudí, ale toto už sa nedalo," priznal sa. Pracovné nasadenie si vyžiadalo svoju daň - problémy v manželstve, nedostatok času na syna a vyčerpanie, ktoré ho dohnalo do extrémov. "Keď sme niekam prišli, ja som sa väčšinou zobral a zamkol som sa na záchode, aby som tam v osamotení zbieral sily."

Hektický život medzi natáčaním a firemnými akciami si vyžiadal svoju daň. "Nadránom sme prišli z Košíc, ale už o siedmej sme točili. Boli to únavné chvíle," zaspomínal si na kruté pracovné tempo v podcaste Bekimovo horúce kreslo. Vyčerpanie prerástlo do totálnej neochoty ďalej fungovať.

No to najhoršie malo ešte len prísť. Nasledoval rozvod s druhou manželkou, čo ho psychicky zlomilo. Keď sa konečne zdalo, že si bude môcť oddýchnuť, zasiahla ho rana najťažšia - jeho mama ochorela na rakovinu. Hoci sa chorobu podarilo zvrátiť, o rok neskôr dostala porážku a zostala ochrnutá na pol tela. "Musel som urobiť všetko preto, aby som jej nejako ten zostávajúci rok a pol mierne zľahčil. To ma dostalo. Vtedy som nemal chuť pracovať a už vôbec nie na to, aby som srandoval. Keď niekomu dávaš humor, mal by byť s láskou. A keď sa dostaneš do situácie, že nevládzeš, tak to proste nejde." Po jej smrti bol na dne.

Sám si uvedomil, že takto to ďalej nejde, a tak požiadal o pomoc odborníka. "Išiel som za psychológom, lebo som chcel vedieť, ako na tom som. Naše duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. Psychológ mi povedal, že žiadnu diagnózu nemám, ale som totálne vyčerpaný, a tak to napravíme nejakým hormónom šťastia." Napokon sa však dokázal postaviť na nohy a vrátiť sa späť do života. Dnes sa svojho času obľúbený herec opäť usmieva a jeho srdce patrí podstatne mladšej Petre.





Peter Batthyány s mladučkou partnerkou Petrou. (Zdroj: Instagram)