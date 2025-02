Zamilovaná Emma Drobná s novým účesom: Veď je ako cez kopirák s jeho EX!

Tomáš a Emma už svoju lásku neskrývajú. (Zdroj: Instagram TM)

Emma sa na Instagrame pochválila novým lookom, ktorý okamžite spustil lavínu komentárov. Mnohí si všimli, že jej vizáž až nápadne pripomína Macháčovu exsnúbenicu Kateřinu Siniakovú. Náhoda? Alebo dôkaz, že český tenista má veľmi vyhranený vkus na ženy?



Emma Drobná (Zdroj: Instagram)

Tomáš a Emma už svoju lásku neskrývajú. (Zdroj: Instagram TM)

Bývalá snúbenica Tomáša Macháča tenistka, Kateřina Siniaková. (Zdroj: Instagram)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Zatiaľ čo Emma sa na svojich sociálnych sieťach ešte spoločnými fotkami nepochválila, Macháč už svoju lásku priznal. Na Instagram pridal zábery, ktoré jasne ukazujú, že majú k sebe mimoriadne blízko. Slovenská speváčka ho dokonca sprevádzala na Australian Open aj na Davis Cupe, kde mu fandila z tribún.Čo na to jeho bývalá? Siniaková sa k novému vzťahu nevyjadruje, no podľa českých médií bol rozchod poriadne krutý. Hoci boli zasnúbení a po olympiáde v Paríži sa snažili zachrániť vzťah, Macháč sa nakoniec rozhodol inak – a vraj jej poslal len stručnú správu, že chce zostať kamarátmi. Vtedy už bol podľa zákulisných informácií očarený práve Emmou. A teraz, keď sa speváčka pochválila kučeravými vlasmi, podobnosť s jeho ex je viac než nápadná.