PRVÉ FOTO Drobnej so slávnym tenistom: TAKTO im to spolu pristane!

Emma Drobná (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sme vás na Topkách informovali, že sa špekuluje o novom vzťahu v šoubiznise. Začalo sa hovoriť, že Víťazka Česko Slovenskej SuperStar Emma Drobná (30) má vraj blízko k slávnemu tenistovi (24). Toto je ich prvé spoločné FOTO. Pristane im to spolu?!

Speváčka Emma Drobná si svoje súkromie prísne stráži. Po rozchode s futbalistom Filipom Šebom sa po jej boku žiadny chlap neobjavoval. Až doteraz. Momentálne sa Emma nachádza v Melbourne na Australian Open, kde pravidelne sedí na tribúne a fandí českému tenistovi Tomášovi Macháčovi. Svoj vzťah však oficiálne ani jeden z nich nepotvrdil. „Je to kamarátka. Nazval by som ju lepšou kamarátkou,“ povedal Macháč so smiechom v hlase pre Tenisový svet.

Podľa informácii českého Blesku sa vraj zaľúbenci dali dokopy ešte koncom jesene minulého roka. V minulosti tiež nevylučovala, že by jej nový partner mohol byť opäť športovec. Ako dnes Emma zdieľala na sociálnej sieti Instagram, už od rána sedí v hľadisku najväčšej austrálskej arény Roda Lavera, kde bude opäť fandiť ostošesť. Jej milého čaká bitka o osemfinále proti hviezdnemu Djokovičovi. Macháč sa na svojom profile podelil o nevinnú fotografiu z reštaurácie, kde sedia vedľa seba. Tak čo, pristane im to spolu? FOTO nájdete v galérii.

(Zdroj: Instagram ED)