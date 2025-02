Rozhodli ste! Kráľovnou Prešporského bálu sa stáva... Budete prekvapení!

Prešporský bál 2025, Jana Pištejová, Filip Jančík, Lucia Supeková, Sisa Sklovská, Juraj Lelkeš (Zdroj: Ján Zemiar)

Titul si vyslúžila herecká diva Zuzana Mauréry, ktorá na bále nielen zažiarila vo svojej dychberúcej róbe, ale aj prevzala Cenu Júliusa Satinského - Bratislavská čučoriedka v kategórii "Osobnosť". V jej elegantnom outfite požičanom zo salónu Mak´s Studio by Maja Andrašovanová, v ktorom dokonale spojila sofistikovanosť s moderným glamour, jednoducho nemala konkurenciu! A keď sa k tomu pridá ešte jej neprehliadnuteľný šarm, víťazstvo jej právom patrí.



Prešporský bál 2025, Zuzana Mauréry (Zdroj: Ján Zemiar)

Prešporský bál 2025, Zuzana Dolinková (Zdroj: Ján Zemiar)

Prešporský bál 2025, Ivana Regešová (Zdroj: Ján Zemiar)

V tesnom závese za šarmantnou herečkou sa umiestnila bývalá ministerka zdravotníctva, ktorá v bielych šatách a s novým sviežim zostrihom vlasov ohúrila prítomných. Jej mladistvý vzhľad a decentný vkus si získali vaše srdcia a zabezpečili jej druhé miesto v hlasovaní.Na treťom mieste sa umiestnila krásna a talentovaná speváčka, ktorá v romantických šatách zo salónu Mak´s Studio by Maja Andrašovanová podčiarkla svoju nespornú eleganciu a zároveň priniesla do bálovej noci štipku hravosti.Naše hlasovanie ukázalo, že dámy na Prešporskom bále vedia, ako zažariť, a predviedli štýl, ktorý by mohol konkurovať aj hollywoodskym večerom. Gratulujeme kráľovnej bálu Zuzane Mauréry a už teraz sa tešíme na to, čo prinesie ďalší ročník tejto prestížnej udalosti! A čo si o róbach prítomných dám myslí odborník na pánsku módu?vyhodnotil Jozef Grondžák, CEO Lombardi Fashion House. Viac vo videu.

Odborník na pánsku módu Grondžák: Prešporský bál bol oslavou elegancie a štýlu (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)

