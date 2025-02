Kucherenko VYTOČENÁ do vývrtky: Na túto známu Slovenku podáva ďalšie TRESTNÉ oznámenie!

Silvia a Katka majú problém (Zdroj: Instagram SK/TV JOJ)

BRATISLAVA - Ešte v januári sociálnymi sieťami otriasal konflikt medzi Katarínou Kadlecovou, známou z Nákupných maniačok či Bez servítky a podnikateľkou Silviou Kucherenkou. Tie si to cez internet absolútne nedarovali. No a kauza opäť ožíva. Silvia podáva ďalšie trestné oznámenie!

Stylistku Katarínu Kadlecovú diváci televízie Joj dobre poznajú. V oboch vyššie menovaných reláciách totiž rada vyvoláva konflikty. A inak tomu nie je ani na sociálnej sieti Instagram, kde sa už druhýkrát pustila do podnikateľky Silvie Kucherenko. A tá si veru po hlave skákať nedá. No a z tohto môže vzniknúť len jediné - vyostrený internetový konflikt. Po prvýkrát sa pochytili na fejkových kabelkách. Kucherenko pridala na Instagram video ako rozoznať falzifikát birkin kabelky od značky Hermès. Video zábery poukazovali na to, že tie nepravé kabelky majú príliš dlhé rúčky. Toho sa vtedy chytila Zuzana Strausz Plačková a jej fanúšikovia jej začali posielať, že má vraj podľa toho videa falošné kabelky.

„Verte tomu, že mňa nikto nenasr*l, ani nenas*rie, keď ma v niečom takomto obviní, pretože ja viem, aká je pravda. Nie som ten typ človeka, ktorý by v takomto niečom klamal. Pre mňa je to malichernosť,“ priznala v príbehoch Zuzana. Do kauzy sa zamotala nakoniec aj spomínaná nákupná maniačka a tá si so Silviou vymenila ostré odkazy v online svete. Podľa nej má Zuzana pravú kabelku a práve Silvia fejk. Samozrejme, Silvia toto tvrdenie vyvrátila a potom z jej úst padlo dokonca, že na ňu podá trestné oznámenie. No a neprešiel ani mesiac a kauza opäť ožíva. Teraz si Katarína opäť "kopla" do Silvie. Podnikateľka pridala na Instagram fotografiu, kde si meria tvár, na čo Katka reagovala. Viac sa dočítate na druhej strane článku.