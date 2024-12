TRABLE Silvie Kucherenko: Nečakaná vianočná pohroma!

Silvia Kucherenko (Zdroj: Instagram SK)

Silvia Kucherenko trávi sviatky pokoja spolu so svojou rodinou. V domácnosti všetko prichystala, aby to bolo tip-top. Ešte pred Vianocami rozbehla biznis s mašľami, ktoré sú tento rok totálnym ošiaľom. Namiesto hviezdy si tak dali mnohé dámy na stromček práve spomínanú nadrozmernú ozdobu. Silvia tomuto trendu podľahla tiež.

Nuž, ale čo čert nechcel, na poslednú chvíľu musela vianočný stromček meniť. Keďže zvolila živý, vyschol jej a opadalo z neho ihličie. Podnikateľka sa tak rozhodla kúpiť nový. Dokopy ju to vyšlo nemalé peniaze, no ale čo ženy neurobia pre to, aby to mali doma dokonalé. To však nebolo všetko. Po tom, ako kúpila nový stromček a ozdobila ho, urobila si na neho zálusk jej mačka Ynes. A druhá vianočná pohroma bola na svete! Majitelia domácich miláčikov to dozaista dobre poznajú.

