Haberovi rupli nervy: Vojna kvôli pesničke! V návale zlosti spevák roztrieskal… Uf!

Habera a Antalík prišli do konfliktu kvôli jednej z ich najúspešnejších piesní. (Zdroj: HABERA & TEAM 2019 TOUR)

Dôvodom napätia bolo to, že Habera prišiel s dvoma skladbami a chcel, aby sa nahrali obe. Gitarista kapely Dušan Antalík to však videl inak. „Doniesol dve podobné veci, tak som mu povedal, že nahráme len jednu, lebo to je taký cukráš, tak je to sladké,“ spomína v dokumente Textári Antalík. Haberovi sa však toto rozhodnutie nepáčilo. „Od zlosti normálne prerazil fošňu stojanom na mikrofón,“ hovorí so smiechom gitarista obľúbenej kapely, ktorý si neodpustil ďalšiu uštipačnú poznámku smerom k spevákovi. „Stále len tie slaďáky sem nosíš, to sa už nedá počúvať.“ Antalík zmenil názor po tom, čo Hevier napísal text.

„Tak ako pri mnohých ďalších piesňach som dlho hľadal ten kľúč. Počúval som melódiu, počúval som nahrávku, predstavoval som si, čo tam je, čo tam vidím…“ vysvetlil básnik a textár Daniel Hevier. Hoci pri tvorbe skladby panovalo napätie, nakoniec vznikol hit, ktorý dodnes dojme nejednu fanúšičku. „V prvom rangu sa ti to zdá, že je to strašne jednoduché, ale melodicky to bolo krásne. A keď sa k tomu spravil aranžmán a napísal k tomu Hevier text, tak vznikla Severanka, ktorá oslovila najmä ženské publikum. Dodnes je to hit, kde vidím, že tým dievčatám vlhnú oči,“ dodáva Antalík.



Haberovi rupli nervy: Vojna kvôli pesničke! Spevák roztrieskal… to nemyslí vážne! (Zdroj: STVR)

Nenechajte si ujsť pohľad do zákulisia tvorby jedného z najvýznamnejších slovenských textárov Daniela Heviera. Dokumentárny cyklus Textári si môžete pozrieť v nedeľu 16. februára o 20.10 na Dvojke.