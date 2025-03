Zosnulý Jožo Urban: Hit pre skupinu ELÁN mu mal zmeniť život, namiesto slávy prišla SMRŤ!

Príbeh Jozefa Urbana v dokumentárnom cykle Textári (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Bola to pieseň, ktorá mala Jozefa Urbana († 34) katapultovať medzi elitu hudobných textárov. „Voda, čo ma drží nad vodou“ nebola len ďalšou skladbou do filmu Fontána pre Zuzanu 3. Bola to jeho životná šanca. No osud bol krutý. O pár mesiacov neskôr prišla tragická nehoda, ktorá jeho sny navždy pochovala.