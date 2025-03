Habera vystrašil fanúšikov: SCHUDNUTÝ a takmer BEZ VLASOV! Čo sa to s ním deje?

(Zdroj: Ján Zemiar)

Frontman legendárnej skupiny Team zverejnil na sociálnych sieťach novú fotografiu, ktorá okamžite vzbudila pozornosť jeho fanúšikov. Na snímke pózuje v pohodlnom športovom outfite pred oblohou s nádherným západom slnka. K príspevku pridal stručný komentár: „Hm, tie farby...“ No to, čo ľudí najviac zaujalo nebola scenéria, ale jeho zmena výzoru.



Paľo Habera výrazne pochudol. (Zdroj: Instagram)

Habera, známy hitmi ako Reklama na ticho či Je to vo hviezdach, pôsobí na fotke oveľa štíhlejšie než zvyčajne. Okrem toho sa zdá, že pod šiltovkou ukrýva nový účes – pod ňou sa zdajú byť jeho vlasy ostrihané úplne nakrátko. Tento nový look vyvolal medzi fanúšikmi množstvo reakcií. Tí ho prirovnali dokonca k hercovi Patrickovi Swayzemu či legendárnemu Semirovi Gerkhanovi zo seriálu Kobra 11.Zatiaľ čo niektorí obdivujú jeho odvahu v zmene štýlu, iní vyjadrujú obavy o jeho zdravie.napísal jeden zo sledovateľov. Iný komentár dodáva:Habera sa k reakciám zatiaľ nevyjadril, no fanúšikovia dúfajú, že ide len o dočasnú premenu a nie o dôsledok zdravotných problémov.