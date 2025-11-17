Hevier priznal Adele a Sajfovi ako ho poznačil socializmus: Otec skončil ako... Fú, mrzelo by vás to!

BRATISLAVA - Legendárny spisovateľ a textár Daniel Hevier sa už dnes objaví v špeciálnej Adela a Sajfa šou vo Fun rádiu. Šou je pripravená k 17. novembru, keď si Slovensko pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu a pád komunizmu počas Nežnej revolúcie.
Hevier otvorene hovorí o tom, ako minulý režim zasahoval do jeho života a ovplyvnil jeho rodinu. „Po 68-om s titulom PhDr., titulom filozofie, išiel robiť môj otec do kanála pomocného robotníka," šokoval v rádiu Hevier. Pred okupáciou jeho otec pracoval ako vedecký pracovník, no počas okupácie sa všetko zmenilo. A to mladému Danielovi poriadne priťažilo. Kvôli svojmu otcovi mal totiž problém dostať sa na vysokú školu.
Ako textár sa necítil priamo cenzurovaný. V textárskych komisiách síce sedelo veľa básnikov a niekedy sa rozhodovalo, či text prejde, ale jeho piesne väčšinou ostávali slobodné. „Nebol som autorom protest songov a ani dodnes ma to nejako neoslovuje. Myslím, že som bol pre nich absolútne nezaujímavý,“ priznáva a slovom "nich" označuje komunistov.
Hevier spomína aj svoje detstvo a historické udalosti, ktoré formovali jeho pohľad na svet. „Mladá generácia vníma to, čo sa stalo ako niečo abstraktné. To, čo som ja zažil ako 12–13 ročný v tom 68-om (okupácia - vpád vojsk Varšavskej zmluvy, pozn.red.) sa môže opakovať a nesmie sa opakovať. Ani ďalšie udalosti. Preto o tom treba hovoriť," myslí si obľúbený spisovateľ a textár.
Dnes je Hevier moderný a aktívny. Sleduje sociálne siete, baví ho technológia, počúva rap a zaujíma ho život a problémy mladej generácie. Práve tieto kontrasty – minulosť verzus súčasnosť – si budete môcť vypočuť už dnes 17. novembra o 17:00 v špeciálnej Adela a Sajfa šou vo Fun rádiu. Okrem rozhovoru bude pripravený aj sviatočný playlist s hitmi z roku 1989, ktoré pripomínajú slobodu a Nežnú revolúciu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%