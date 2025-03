Z Kandráčovho syna je herec: Odkaz všetkým, ktorí si myslia, že je za tým slávny otec

Ondrej Kandráč s rodinou (Zdroj: Instagram/Ondrej Kandráč)

Syn známeho hudobníka v seriáli stvárňuje Andreja Roháča, syna Aničky Rakovskej a Petra Nádasdiho.odhaľuje Ondrej svoju púť k seriálovej úlohe, z ktorej je nadšený. Nadšení sú však aj jeho rodičia, čo aj s úsmevom okomentoval.Ondrej má údajne s postavu tínedžera Andreja veľa spoločného.

Pre mladíka to však zďaleka nie je jediná zmena v jeho živote. Prednedávnom totiž Kandráčovci urobili veľký životný krok a z Košíc sa presťahovali do Bratislavy. Pre mladého herca to znamená nielen nové mesto, ale aj novú školu a nových spolužiakov. „Mám veľmi empatických spolužiakov, ktorí vedia pochopiť, že niekto raz bude herec, niekto bude policajt a všetko je rovnako dôležité.“ Reč sa však zvrtla aj na tému protekcie. Dávajú ľudia Ondríkovi pocítiť, že je synom slávneho hudobníka? Pre neprajníkov má mladý Kandráč veľavravný odkaz!

Z Kandráčovho syna je herec: Odkaz všetkým, ktorí si myslia, že je za tým slávny otec (Zdroj: NaJa/TH)