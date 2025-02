Kližan šokoval slovami o ROZCHODE: Kvôli TOMUTO opustil Kormúthovú?!

(Zdroj: Instagram KK)

BRATISLAVA - Pred dvomi týždňami sa prevalilo, že vzťah Kristíny Kormúthovej (38) a Martina Kližana (35) je minulosťou. Krach vzťahu po 2 rokoch spoločného života oznámil športovec, no detaily si nechal pre seba. Aktuálne však zverejnil veľavravné slová o rozhode... Toto je dôvod, prečo to dvojici nevyšlo?!

Hoci nič nenasvedčovalo tomu, že by dvojica prežívala nejakú krízu, koncom januára Martin Kližan oznámil, že sa s Kristínou Kormúthovou rozišiel. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil ich spoločnú fotku a napísal krátky, no jasný popis: „A rozprávky je koniec.“ Viac krach ich vzťahu nechcel komentovať ani on, ani plavovláska.

Športovec však teraz zverejnil zvláštny výrok o rozchode, ktorý by o konci ich lásky mohol veľa napovedať. „Žiaden muž neopustí ženu, pretože je na dne. Muži odchádzajú, keď je tam neúcta, cítia sa nedocenení a nemilovaní,“ zverejnil Kližan a pridal ďalší výrok: „Žiaden muž neodíde kvôli jedinej chybe. Odíde, keď sa to stane zvykom. Príliš veľa žien sa cíti dobre, keď nerešpektujú mužov, ktorí ich milujú.“

Čo bolo dôvodom krachu ich vzťahu však vedia len oni dvaja.