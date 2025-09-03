Kormúthová poriadne SCHUDLA a teraz… Čaká ju ODVÁŽNA VÝZVA, na ktorú by si netrúfol hocikto!

BRATISLAVA - Kedysi sme ju poznali ako tvár verejnoprávnej televízie, dnes je Kristína Kormúthová v top forme a môže sa pýšiť postavičkou ako lusk. Sympatická plavovláska totiž v poslednom období na sebe poriadne zamakala – zhodené kilá sú dôkazom, že to myslí vážne. A teraz sa rozhodla pre ďalší veľký krok v živote. A úprimne, bude to masakerl!
Kormúthová si zamilovala šport a zdravý životný štýl. Najnovšie sa to však rozhodla posunúť na úplne inú úroveň. Ako sa totiž ukázalo, Kristíne nejde iba o to dobre vyzerať, ale aj o prekonávanie vlastných limitov. Plavovláska sa rozhodla prijať výzvu, na ktorú by si trúfol zrejme len málokto.
„Sedím takto v aute a prepočítavam. 16. septembra mám ísť na výstup na Gerlach. Ževraj nič zložitejšie a ťažšie neexistuje v rámci Slovenska na výstup. Bude to náročné, takže treba teraz zadeliť tréningy. Mám na to ešte nejaké dva týždne,“ prihovorila sa fanúšikom vo videu na svojom Instagrame a vyzvala ich, aby sa tí, ktorí podobný výstup absolvovali, ozvali a odovzdali jej svoje know-how.
Kristína si je totiž dobre vedomá, že nepôjde o prechádzku v parku. Aj preto do toho od prvého dňa šliapla naplno – posilňovanie, kondičné tréningy. Video, ktoré pridala na sociálne siete, hovorí samo za seba. Kristína si ide za svojím bez ohľadu na to, koľko potu a síl ju to bude stáť.
Gerlachovský štít (2 654,4 m n. m.) je najvyšším štítom Vysokých Tatier. Jeho názov je odvodený od obce Gerlachov. Štatút najvyššieho štítu potvrdil meraniami Ľudovít Greiner v rokoch 1837 – 1838. Dovtedy bol za najvyšší považovaný Kriváň (2 494,7 m n. m.), neskôr Lomnický štít (2 633,9 m n. m.) alebo Ľadový štít (2 627,3 m n. m.). Výstup na Gerlach je dnes možný iba s horským vodcom. Podľa portálu tatryportal.sk je vraj zvládnuteľný aj pre priemerného turistu.
