2. univerzitný ples v Trnave. Na snímke Jozef Oklamčák (Zdroj: Ján Zemiar)

TRNAVA - Príval neutíchajúcej energie! Tak by sa dal popísať Jozef Oklamčák, ktorý nechýbal medzi hosťami na Univerzitnom plese v Trnave! A to, čo na seba prezradil, ste o ňom zaručene netušili!

2. ročník Univerzitného plesu hostil mnoho známych osobností, nevynímajúc Jozefa Oklamčáka. Dress code šiel bokom a Oklamčák dorazil vo svojej typickej červenej farbe. Dôvod bol prostý.

Oklamčák tak na plese pútal pozornosť červeným oblekom a nechýbal ani jeho typický klobúk. A ako prezradil, bol to práve klobúk, ktorým započala jeho láska k červenej. Za všetko vraj môže režisér Juraj Jakubisko. „My sme si boli takí blízki a chodili sme v čiernych klobúkoch. A keďže si nás mýlili, tak som sa rozhodol, že začnem nosiť červený klobúk, a tým to celé začalo.“

Jozef Oklamčák je živel, čo dáva najavo nielen červeným oblečením, ale aj svojou veselou povahou. Aj to je jeden z dôvodov, prečo má množstvo priateľov a jedným z nich je aj neurológ a dekan MUDr. Juraj Štofko. Oklamčák prišiel svojho dlhoročného kamaráta, spoluorganizátora plesu a dekana na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave podporiť nielen svojou prítomnosťou, ale aj radami ohľadom plesového programu.

Počas samotného večera plného tanca a skvelej atmosféry si už však užil zaslúženú zábavu. A to aj na parkete! „Hneď ako skončíme tento rozhovor a začne nejaká moderná, rocková hudba, tak idem na to,“ prezrádza Oklamčák, ktorý sa už pri prvých tónoch hudby mení na parketového leva. Málokto si pamätá, že odborník na ženskú krásu mal v minulosti k hudbe veľmi blízko. „Mojím prvým povolaním bolo, že som bol DJ. Tak ja to mám v krvi. Ja som dlhé obdobie zabával ľudí a zostalo to vo mne.“ A o tom, že zabávať sa skutočne vie, svedčí historka z minulosti, ktorú nám rád prezradil. Ruka v ruke so známou herečkou totiž odpískal plesovú noc zábavou až do rána!

Rozlúči sa Jozef Oklamčák s červenou? Stalo sa, čo nikto NEČAKAL! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)