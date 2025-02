Spevák Chodúr o synovi so staršou ženou: Ako sa s Martinkom rozpráva, mnohých prekvapí!

2. univerzitný ples v Trnave. Na snímke Martin Chodúr (Zdroj: Ján Zemiar)

Spevák Martin Chodúr je na Slovensku ako doma a tentokrát sa opäť vrátil kvôli príjemnej pracovnej povinnosti. Tou bol 2.ročník univerzitného plesu, ktorý sa konal v Trnave a kde bol jedným z hudobných hostí večera. „Je to krásne, že práve univerzitný ples. Pretože som tiež študentom univerzity,“ prekvapuje spevák, ktorý je už nejaký rok študentom Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. A podľa všetkého sa mu darí veľmi dobre. „Hlavne ma to hrozne baví. Je to taký odpočinok,“ neskrýva nadšenie. Spev na klinec rozhodne zavesiť neplánuje, no ambície má vysoké, dokonca padli aj slová o doktoráte.

A hoci patrí Chodúr k spevákom, ktorí si na nedostatok práce nemôžu sťažovať, popri pracovných povinnostiach bude musieť stíhať dokonca denné štúdium. Kým prvé tri roky študoval diaľkovo, teraz musí byť už riadnym študentom. „Tri krát v týždni sú hodiny a ja tam rád chodím,“ prezrádza Martin a jedným dychom objasňuje pohnútky, pre ktoré sa vrátil do vysokoškolských lavíc. „Ja som začal študovať hlavne preto, aby som rozumel literatúre, modernému umeniu a ďalším veciam, ktoré na filozofiu veľmi odkazujú a zistil som, že po štúdiu som ešte viac zmätený, ale je to krásna zmätenosť,“ pochvaľuje si Martin.

Filozofuje však nielen v škole, ale aj so svojim deväťročným synom Martinkom. A to teda nie len tak o hocičom. „Práve sme preberali Leibnizove monády,“ prezrádza s úsmevom Chodúr. „Syn je veľmi zvedavý a vždy, keď ho veziem do školy, tak sa veľa pýta a ja mu všetko poviem. Dávam mu možnosti a nech si z toho vezme, čo chce.“ Vysokoškolské štúdium však zďaleka nie je jedinou novinkou v spevákovom živote. Ďalšou veľkolepou sa pochválil v rozhovore – padli slová o prírastku do rodiny!

Martin Chodúr o synovi so staršou ženou: Ako sa so synom rozpráva, mnohých prekvapí!